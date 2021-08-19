Sincar'da 10 PPK'lı terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.





Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.