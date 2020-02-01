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Silahlı mini İHA SONGAR güvenlik güçlerine teslim edildi

Silahlı mini İHA SONGAR güvenlik güçlerine teslim edildi

01.02.2020 16:42

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı Mini/Mikro İHA Projesi kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silahlı Mini/Mikro İHA Projemiz kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerimize teslim edildiğini belirterek özelliklerini şöyle sıraladı:

"5,56 kalibreli makinalı tüfek, 200 mermi taşıma kapasitesi, Gece ve gündüz operasyon desteği, 0-10 km operasyonel menzil, Üretici: Asis A.Ş."

Silahlı Mini/Mikro İHA Projemiz kapsamında geliştirilen #SONGAR silahlı drone sistemleri güvenlik güçlerimize teslim edildi.

➡️ 5,56 kalibreli makinalı tüfek

➡️ 200 mermi taşıma kapasitesi

➡️ Gece ve gündüz operasyon desteği

➡️ 0-10 km operasyonel menzil

🔹Üretici: Asis A.Ş. pic.twitter.com/Ds5LHxEEXU

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 1, 2020

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