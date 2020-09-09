Silah arkadaşı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ı anlattı

09.09.2020 14:30

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı. Bir dönem birlikte omuz omuza mücadele ettiklerini sosyal medya hesabından dile getiren Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağa A Haber canlı yayınında kahraman şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ı anlattı.



SİLAH ARKADAŞI ABDULLAH AĞAR'DAN DUYGULANDIRAN VEDA!

Bir dönem birlikte savaş kazandıklarını söyleyen Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından duygulandıran bir mesaj paylaştı.

Abdullah Ağar, "Senle beraber savaştım. Dağların, çöllerin onurlu savaşçısıydın. En zor günde İdlib İbbin'de ölümcül topçu düellosunu kazanıp Milletin onurunu kurtardın. Adamdın. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan bu gece kalp krizi geçirerek İdlib'te tugayının başında şehit düştü. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.



