Silah arkadaşı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ı anlattı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı. Bir dönem birlikte omuz omuza mücadele ettiklerini sosyal medya hesabından dile getiren Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağa A Haber canlı yayınında kahraman şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ı anlattı.
Ağar, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Son derece üzgünüm bir tarafıyla da onurlu ve gururluyum. Çünkü mücadelesi dağda başladı ve yine bir başka onurlu alanı da çölde bitti. Birliğinin başındaydı hiç ayrılmadı. 2 ay önce gelmişti belliydi rahatsızlığı gitmemesi tavsiyesinde bulundular doktorlar ama o hiç bizi dinlemedi, tekrar görevinin başına döndü, orada birliğine sahip çıkarken yaşamını yitirdi. Son derece kıymetli görevler altına imza attı. Beraber Bolu Komando Tugayı'nda beraber çalışmıştık, harekatlara ve operasyonlara katılmıştı. Son derece kahraman, gözü kara ama bir o kadar da mütevazı, kesinlikle alçak gönüllü askerlerine dahi 'abim' derdi. İdlib'de yaşanan o son derece korkunç topçu düellosunu yöneten komutanımızdı. Büyük bir başarı elde ederek milletimizin onurunu kurtardı." ifadelerini kullandı.
SİLAH ARKADAŞI ABDULLAH AĞAR'DAN DUYGULANDIRAN VEDA!
Bir dönem birlikte savaş kazandıklarını söyleyen Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından duygulandıran bir mesaj paylaştı.
Abdullah Ağar, "Senle beraber savaştım. Dağların, çöllerin onurlu savaşçısıydın. En zor günde İdlib İbbin'de ölümcül topçu düellosunu kazanıp Milletin onurunu kurtardın. Adamdın. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan bu gece kalp krizi geçirerek İdlib'te tugayının başında şehit düştü. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.