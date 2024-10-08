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Sıla bebek cenaze töreni: Tabut küçük, acı büyük!
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Sıla bebek cenaze töreni: Tabut küçük, acı büyük!

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 13:35 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 13:36

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cenazesi camiye getirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden Sıla'nın tabutu camiye getirildi. Minik Sıla'nın küçük bedeni küçük bir tabut ile taşındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin tabutu camiye getirildi. Minik çocuğun küçük tabutu taşınarak cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Sıla bebek öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Daha sonra tabutun başına gelen bebeğin teyzesi tabuta sarılarak tabutu kucağına almak istedi. Teyze Aslı Tatar, "Onu hep taşıdım yine taşırım. Nasıl kıydılar yavruma. Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı. Saçının teline kurban olurum" dedi.

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