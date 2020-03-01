Şii lider Şeyh Subhi Et-Tufeyli'den Esad rejimi, Hizbullah ve İran'a çok sert sözler

Suriye'de yaşanan yeni gelişmeler, akıllara 2014 yılında Hizbullah'ın ilk genel sekreteri ve sözcüsü Şeyh Subhi Et-Tufeyli'nin katıldığı bir televizyon programında söylediklerini akıllara getirdi. Bundan 6 yıl önce konuşan ve Hizbullah'ın bir infaz timine dönüştüğünü söyleyen Tufeyli, Hizbullah'ın Suriye'de rejime destek vermesini sert şekilde eleştiriyor. Şeyh Tufeyli, Suriye'de masumların öldürüldüğünü ve Esad'ın halkına zulmettiğini söylerken, o bölgede sürekli insanların ölmesinin en çok İsrail'e yarayacağını anlatıyor.
Şii lider Şeyh Subhi Et-Tufeyli'den Esad rejimi, Hizbullah ve İran'a çok sert sözler01.03.2020 14:05
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