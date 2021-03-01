SİHA'lar destan yazıyor! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuştu Rusya çıldırdı!

Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalinde savaşın seyrini değiştiren SİHA'lar dünya gündeminden düşmezken Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Rus sistemlerinin Türk teknolojisi karşısında aciz kaldığını söyleyince Moskova'da kıyamet koptu. Haluk Bayraktar'ın açıklamaları Rus basınına bomba gibi düştü. Paniğe kapılan Rus uzmanlar jet hızında açıklamalara yanıt verme gereği hissetti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Rus yapımı Pantsirlerin TB2 SİHA'yı durduramadıklarını açıkladı.

Bayraktar, ''En son Karabağ zaferinde gördük. Orada 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank ve 100'lerce çok namlulu roketatar SİHA'lar sayesinde imha edildi. SİHA'lar bu açıdan oyun değiştirici sistemler. Bayraktar TB2'yi bir saat dahi durduramadılar (Pantsir). Bayraktar TB2 her zaman havada'' ifadesini kullandı.