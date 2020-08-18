SİHA korkusundan yeraltında konuşan PKK elebaşı Karasu: Türkiye şimdi çıkmak bilmiyor

18.08.2020 15:38

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, SİHA korkusundan yeraltında video çekerek örgüt üyelerine mesaj verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına değinen Karasu, Türkiye'nin son yıllarda politika değiştirdiğini söyledi. Karasu, "Türk devleti politika değiştirdi. Önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar' ifadelerini kullandı. SİHA'ların etkili olduğu Kuzey Irak'ta, Karasu'nun video için yeraltını tercih etmesi dikkat çekti.