Sigaraya zam yapıldı mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar?

04.07.2020 16:56

Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı var mı? 4 Temmuz güncel sigara fiyatları! Sigaraya zam geldi mi tiryakileri sorusu sosyal medyada konuşulan iddiaların ardından merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından 2020 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tiryakiler bu kapsamda Temmuz'da sigaraya zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? Hangi marka sigaralara zam gelecek?

Sigara zammı var mı? Sigara fiyat listesi sigara tiryakileri tarafından merak ediliyor. Sigaraya ÖTV zammı iddiasının sosyal medyada paylaşılmasının ardından sigara zammı hakkında araştırma yapılıyor. En ucuz sigara ne kadar sorusu gündem oldu. Marlboro, Kent, Camel, Winston fiyatları araştırılıyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? İddialara göre tütün ürünlerine ve alkole ÖTV zammı geldi. İşte güncel sigara fiyat listesi!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.

Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.

EN UCUZ SİGARA NE KADAR?

2020 Temmuz itibariyle markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

SİGARA ZAMMI VAR MI?

Sigaraya ÖTV zammı gelip gelmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Sigara zam iddiasının henüz gerçekliği bulunmuyor.