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Seyir halindeki otomobilinin kapısını açıp dans eden sürücü yola düştü! - VİDEO
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Seyir halindeki otomobilinin kapısını açıp dans eden sürücü yola düştü! - VİDEO

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 14:02

Bolu'da seyir halindeki aracının kapısını açıp dans eden sürücü, dengesini kaybedip yola düştü. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoyu izleyin ve şok edici anı görün.

Bolu'da araç kullandığı esnada kapısını açıp dans eden sürücü yere düşerek yaralandı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, müzik eşliğinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken kapıyı açarak dans etmeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden sürücü, yola düşerek yaralandı. Yaşananlar, araçta bulunan arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Sürücünün düşmesiyle birlikte kontrolde kalan araçta panik yaşanırken, içeridekiler aracı güçlükle durdurdu. Yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, arkadaşları yaşanan kazayı sosyal medyada "Düşersek yere uzanırız" notuyla paylaştı.

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