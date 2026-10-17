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Mustafa Sarıgül soruşturmasında 100 milyon euroluk bloke ve ses kayıtları dosyada

Mustafa Sarıgül soruşturmasında 100 milyon euroluk bloke ve ses kayıtları dosyada

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama ve tehdit soruşturmasında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkındaki iddialar derinleşiyor. Dosyaya giren ses ve görüntü kayıtlarında "Yeter ki para bizim hesaba girsin" sözleri öne çıkarken, 32 milyon euro değerindeki yalı gerekçesiyle Emir Sarıgül'ün hesabına gönderilen 100 milyon euronun banka tarafından bloke edildiği belirlendi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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