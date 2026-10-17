Sarıgül dosyasında ses kaydı ortaya çıktı: "Yeter ki bizim hesaba girsin''

İstanbul'da sağanak ne zaman başlayacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'ten kritik uyarı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 1.5 milyar TL'lik vurgunda 26 şüpheli tutuklandı

Bakan Murat Kurum Ayazağa için dev projeyi açıkladı: Dirençli şehir modeli geliyor