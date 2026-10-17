Youngstown mitinginde gerginlik... Trump'tan darp edilen protestocuya alaycı sözler: “Bayağı şişman bir oğlan”

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te hükümet karşıtı protesto: Polis tazyikli suyla müdahale etti

Hürmüz Boğazı'nda batan gemiden denize saçılan iPhone'lar için yarıştılar

Hürmüz Boğazı'nda batan gemiden denize saçılan iPhone'lar için yarıştılar