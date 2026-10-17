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Fransa yanarken Macron konserde: Celine Dion konserinde tepki çeken görüntü

Fransa yanarken Macron konserde: Celine Dion konserinde tepki çeken görüntü

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Fransa'da öğrenci sendikaları, işçi örgütleri ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla başlayan kitlesel protestolar ülke genelinde şiddetli çatışmalara ve derin bir güvenlik krizine dönüşürken skandal bir görüntü ortaya çıktı. Ülkenin dört bir yanında eylemcilerin barikatlar kurup araçları ateşe verdiği gecede, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron Paris'teki 35 bin kişilik Celine Dion konserinde VIP locasında görüntülendi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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