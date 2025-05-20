Şevval Çiftçi cinayetinde kan donduran mektup ’’Delirmek üzereyim’’

Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:15:58

Adana'da evine çağırdığı sevgilisi Şevval Çiftçi'yi (23) bıçaklayarak öldürüp, 12'nci kattan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son veren Engin Yüce'nin (31) intihar mektubunda, "Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim" yazdığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 12'nci katındaki dairede yaşayan Engin Yüce, evine çağırdığı sevgilisi Şevval Çiftçi'yi tartıştıktan sonra boyun, karın ve bacaklarından bıçakladı. Çiftçi kanlar içinde yere yığılırken, Yüce ise yemek masasında 6 sayfalık intihar notu yazdıktan sonra evin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Engin Yüce'yi apartmanın otoparkında, Şevval Çiftçi'yi ise evde ölü buldu.

ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerindeki incelemenin ardından Çiftçi ile Yüce'nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şevval Çiftçi'nin acılı annesi Sibel ile babası Tayyar Çiftçi de Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada anne Çiftçi, "Gitti yavrum, gitti. Ben kuzuma, ciğerime yetişemedim. Hiç mi beni düşünmedin kuzum. 'Yetiş' dedin de ben mi duymadım. Ciğerim ne kadar can çekiştin kuzum. Kızımı getirin, çok özledim" diyerek, gözyaşı döktü.

Öte yandan, Engin Yüce'nin intihar mektubunda, "Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim" yazdığı ortaya çıktı.

Çiftin otopsileri sürerken, Çiftçi'nin cenazesinin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, dün Çukurova ilçesinde Engin Yüce'nin evine çağırdığı Şevval Çiftçi'yi bıçaklayarak öldürüp, 12'nci kattan atlayarak yaşamına son verdiği olaya ilişkin açıkla yaptı. Yüce'nin cinayetten önce annesiyle cep telefonu görüşmesinin incelendiğine ifade eden Vali Köşger, "Psikolojik sorunları olan bir vatandaşımız, hem kendi ailesiyle hem de kadınla ilgili sıkıntıları var. Annesiyle olan cinayet öncesindeki telefon görüşmesinde de sıkıntı var. Şu an adli süreç devam ediyor ancak şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılıyor. Maalesef böyle cinayetler olmaya başladı. Hem ülkede hem de dünyada buna benzer intihar olayları maalesef artıyor" diye konuştu.