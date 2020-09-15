'Sevilla Haritası'nın amacı nedir? Haktan Uysal A Haber'de anlattı

15.09.2020 01:43

Haktan Uysal Memleket Meselesi programında 'Sevilla Haritası'nın amacını anlattı. Uysal, "Tamamen Yunanistan'ın tezleriyle hazırlanmış bir harita" ifadelerini kullandı.

Haktan Uysal Memleket Meselesi programında 'Sevilla Haritası'nın amacını anlattı.

"YUNANİSTAN'IN TEZLERİYLE HAZIRLANDI"

Sevilla Üniversitesi'nde çizilen haritayı değerlendiren Aktan, "Türkiye'nin gündemindeki bir önemli konu da Sevilla haritası. Türkiye, Paris sözleşmesinde taraf değildi. Sevilla haritası diye gösterilen haritasında da taraf değil." dedi.

Haktan Uysal, "Tamamen Yunanistan'ın tezleriyle hazırlanmış bir harita" ifadelerine yer verdi.