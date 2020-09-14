Sevilla haritası nedir? Sevilla haritası ne demek?

Yunanistan'ın haritada gösterilen kıta sahanlığı Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgeyle çakışıyor.

Harita büyük ölçüde Yunanistan'ın tezlerine uygun şekilde hazırlanırken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanı yalnızca Antalya Körfezi açıklarında küçük bir alan olarak gösteriliyor.

Doğal olarak Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (KRY) 2004 yılında ilan ettiği 'münhasır ekonomik bölge'nin sınırları da bu alan içerisinde. Yani bu sınır bir anlamda AB'nin resmi sınırları olarak da kabul ediliyor.