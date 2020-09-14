Sevilla haritası nedir? Sevilla haritası ne demek?

Sevilla haritası ne demek? Sevilla haritası nedir? Doğu Akdeniz'de Türkiye – Yunanistan arasındaki gerginlik devam ederken, sık sık gündeme gelen Sevilla haritası nedir? Sevilla haritasında; Yunanistan'ın haritada gösterilen kıta sahanlığı Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgeyle çakışıyor.
SEVİLLA HARİTASI NEDİR?
İspanya'nın Sevilla Üniversitesi'nden Profesör Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlanan haritada, Güney Kıbrıs'ın ilan ettiği 'münhasır ekonomik bölge'nin sınırları AB'nin resmi sınırları olarak kabul ediliyor.
Yunanistan'ın haritada gösterilen kıta sahanlığı Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgeyle çakışıyor.
Harita büyük ölçüde Yunanistan'ın tezlerine uygun şekilde hazırlanırken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanı yalnızca Antalya Körfezi açıklarında küçük bir alan olarak gösteriliyor.
Doğal olarak Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (KRY) 2004 yılında ilan ettiği 'münhasır ekonomik bölge'nin sınırları da bu alan içerisinde. Yani bu sınır bir anlamda AB'nin resmi sınırları olarak da kabul ediliyor.
Yani dibimizdeki Meis Adası'ndan başlayan Yunanistan kıta sahanlığı Akdeniz'in ortalarına kadar uzanıyor.
Bu da Türkiye'nin sınırlarının Antalya Körfezi'nden öteye gidemediği anlamına geliyor.
Yani tabiri caizse Türkiye'ye balık tutacak, kulaç atacak bir alan bile bırakmıyor.