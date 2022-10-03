Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan T., Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında bulunan evinde henüz bilinmeyen bir nedenle dün gece 23.30 sıralarında önce karısı başından vurdu sonra da intihar etti. Tabancasıyla karısının kafasına sıkan ve daha sonra da intihar eden Serkan T. hayatını kaybetti.



Çiftin 9, 7 ve 5 yaşlarında 3 çocuğunun olduğu, yaşanan olay sonrası korktukları ve saklandıkları daha sonra da komşularına haber verdikleri öğrenildi.

Serkan T.'nin eşi İlksen T.'nin de hakimlik sınavlarına hazırlandığı, iddiaya göre olay günü çiftin çocuklarını uyuttuktan sonra tartışma yaşadıkları, gelen bağrışma sesleri üzerine çocukların uyandıklarında anne ve babasının yerde kanlar içinde yattığını gördüğü öğrenildi. Bunun üzerine çocukların komşularına haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekibi gelerek evde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serkan T. ve eşi İlksen T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan T. son yapılan görevlendirmeyle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.

DHA'nın haberine göre de Hakim Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hakimlik sınavlarına hazırlanan eşi İlksen Tüzün'e tabanca ile ateş etti, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.

Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Ben çocuğumun yanında olamadım, beni çocuklarıyla tehdit etti; 'çocukların yüzünü göstermem' dedi. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı. 'Tedavi ol' dedim ama; 'ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi" diye konuştu.