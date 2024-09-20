Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:58 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:57

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir'de bir markette çıkan tartışmada Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, son tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısını açığa aldı.

Alınan bilgiye göre, Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın dünkü celsesinde, son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.

HSK 2. Dairesi, bugünkü toplantısında konuyu ele aldı. Daire, mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısının açığa alınmasına karar verdi. Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

OLAY

İzmir'in Altınbaş Mahallesi'nde 16 Ekim 2023 tarihinde bir markette, Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" yüzünden tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ardından bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Sercan B. Ve kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına aldı ve şüpheliler tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açtı.

Ancak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk duruşmasında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verildi.