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Şehitlerimize hakaret eden PKK’lı hain, PÖH tarafından alındı!

Şehitlerimize hakaret eden PKK’lı hain, PÖH tarafından alındı!

01.03.2020 03:15

İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasının ardında paylaştığı videoda kahraman askerlerimize hakaret eden "Ne oldu lan köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz?" diye alçakça ifadeler kullanan PKK sempatizanı Reşat Muaz, Özel Harekat Polisleri tarafından evinden alındı.


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