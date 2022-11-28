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Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşlarından tüyleri diken diken eden marş

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşlarından tüyleri diken diken eden marş
28.11.2022 12:52

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Pençe Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, taziye evini ziyaret etti. Şehidin silah arkadaşı teğmenler, sosyal tesis önünde hep bir ağızdan Harp Okulu Marşı'nı okudu.

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Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, taziye evini ziyaret etti. Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ve cephede çarpışan arkadaşları için Harp Okulu Marşı'nı okuyan teğmenler, tüyleri diken diken diken etti.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Sosyal Tesisleri'ne gelerek şehidin acılı ailesi ile görüştü.

Aileye baş sağlığı ve taziyelerini ileten teğmenler, sosyal tesis önünde ise hep bir ağızdan Harp Okulu Marşı'nı okudu. Öztürkmen başta olmak üzere Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ile cephede çarpışan silah arkadaşları anısına marşı okuyan teğmenler, taziye alanındakini gururlandırdı.

*Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Türkmen

Alandakiler, marş bitiminde tüyleri diken diken eden teğmenleri alkışladı. Şehidin annesi Gürcan Öztürkmen, marş esnasında teğmenlerden birinin elini tutarken, marş bitene kadar teğmenin elini bırakmadı.

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