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Sarıyer'de kahreden an! Kardeşlerin denize düşme anı farklı iki açıdan kamerada!
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Sarıyer'de kahreden an! Kardeşlerin denize düşme anı farklı iki açıdan kamerada!

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 15:47

Sarıyer Aşiyan Sahil'inde 23 Kasım’da yaşanan trajik olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23), saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyüş yaparken şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle denize düşmüş ve gözden kaybolmuştu. Kameralara yansıyan anlarda, Ayşe Can’ın ayağının kayarak denize düşmesi ve kardeşi Velat Can’ın onu kurtarmak için peşinden atlaması anbean görülüyor.

Sarıyer Aşiyan Sahil'inde kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Aşiyan Sahil'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen Ayşe Can (29) 'ı gören kardeşi Velat Can (23) onu kurtarmak için denize atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABLA AYAĞI KAYARAK DENİZE DÜŞÜYOR, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLIYOR

Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü ve bu sırada ayağı kayan Ayşe can'ın denize düştüğü, ardından kardeşi Velat Can'ın denize atladığı görülüyor.

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