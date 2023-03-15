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ŞANLIURFA SEL FELAKETİ VİDEOLARI! Sel sularında sürüklenen adam ve art arda sürüklenen araçlar kamerada!

ŞANLIURFA SEL FELAKETİ VİDEOLARI! Sel sularında sürüklenen adam ve art arda sürüklenen araçlar kamerada!
15.03.2023 09:52 - Son Güncelleme: 15.03.2023 10:05

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ŞANLIURFA SEL FELAKETİ VİDEOLARI... Şanlıurfa’yı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok ilçede sele neden oldu. Ekili alanlar ile çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Sular önüne kattığını götürdü. Sel sularında sürüklenen adam ve art arda sürüklenen araçlar kameralara yansıdı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşındı. Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

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ŞANLIURFA'yı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok semtte sele neden oldu. Ekili alanlar ile çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşındı. Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

ACİL SERVİSİ SU BASTI HASTALAR ÜST KATLARA TAŞINDI

Aşırı yağışlar dolayısıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Bunun üzerine acil serviste bulunan hastalar üst katlara taşındı. Hastane personeli acil servisteki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

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OKULLLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" denildi.

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