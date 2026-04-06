Müge Anlı canlı yayında şok itiraf! 25 gündür aranan 3 çocuk annesi Özlem Kanyılmaz: "Sevdiğimin yanındayım!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 25 gündür her yerde aranan 3 çocuk annesi Özlem Kanyılmaz, canlı yayına bağlanarak "Kayıp değilim, sevdiğim adamın yanındayım" dedi. Eşi Savaş Kanyılmaz'ın gözyaşlarına boğulduğu o anlar ve Özlem'in şoke eden sözleri haberimizde.
3 çocuğunun annesi eşine Müge Anlı'da seslenmişti. Kaybının 25. Gününde Özlem Kanyılmaz bulundu, canlı yayında. Eşine dönmek istemediğini, sosyal medyadan birine kaçtığını itiraf etti.