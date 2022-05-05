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Şanlıurfa Ceylanpınar'ın eski HDP'li belediye başkanı İsmail Arslan İzmir'de yakalandı

Şanlıurfa Ceylanpınar'ın eski HDP'li belediye başkanı İsmail Arslan İzmir'de yakalandı
05.05.2022 15:45

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, 'terör örgütü üyesi olmak'tan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle İzmir'de gözaltına alındı. Arslan, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Ceylanpınar'ın aynı zamanda avukat olan HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

KESİNLEŞMİŞ 7,5 YIL HAPİS CEZASI VAR
Karşıyaka'da adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından İzmir'in Buca ilçesindeki Kırklar F Tipi Cezaevi'ne konuldu. İsmail Arslan hakkında, 'PKK terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

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