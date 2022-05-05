Haberler Haber Videoları Asiye Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil yakalandı! Ümit Karakoyun yakalanma anı kamerada

Asiye Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil yakalandı! Ümit Karakoyun yakalanma anı kamerada

Asiye Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil yakalandı! Ümit Karakoyun yakalanma anı kamerada
05.05.2022 15:59

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İstanbul Esenler’de 19 yaşındaki Asiye Atalay’ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun Arnavutköy’de yakalandı. 25 yaşındaki saldırganın 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. İşte Ümit Karakoyun'un yakalanma anı görüntüsü...

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İstanbul, Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalayöldüren kişinin Ümit Karakoyun olduğu belirlendi. 25 yaşındaki saldırganın 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim" dediği öğrenildi.

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Atalay'ı 25 yaşındaki Ümit Karakoyun'un öldürdüğü belirlendi. Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesine başvuruldu.

Asiye Atalay'ın öldürüldüğü an kamerada! Böyle katledip kaçtı

E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim" dediği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi.

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili aranan 25 yaşındaki Ümit Karakoyun'un Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandığı öğrenildi.

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