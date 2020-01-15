Saldırı hazırlığındaki beyaz kamuflajlı teröristler böyle görüntülendi

Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik Pençe Harekatları tüm hızıyla devam ediyor. Pençe-3 bölgesinde karla kaplı alanda termal kameralara yakalanan teröristler ilk kez A Haber tarafından ekranlara taşındı. İşte saldırı hazırlığı yaptığı görülen o teröristler...
Pençe Harekatlarından bir görüntü ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. Görüntülerde Haftanin bölgesinde 1750 metre yüksekliğindeki bir üs bölgesine saldırı için gelen 3 terörist fark ediliyor. Teröristler yaklaşık 3 metre karın bulunduğu bölgeye tırmanırken termal kameralara yakalandı.
ELLERİNDE AĞIR SİLAHLAR VAR!
Teröristlerden birinin kadın, ikisinin erkek olduğu görüldü. Görüntülerde teröristlerin ellerindeki ağır silahlarla saldırı hazırlığında olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Teröristlerin ısıya duyarlı termal kameralara yakalanmamak için üzerlerinde beyaz kamuflajların yer aldığı görüldü.
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