Haberler Haber Videoları Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
18.01.2023 15:27

OTOMATİK OYNAT

Haber 09:36
Başkan Erdoğan'dan 2023 SEÇİM...
Haber 00:19
İsveç bu da sana kapak olsun
Haber 00:43
İhanet şebekesinin Avrupa'daki...
Haber 02:58
Eş zamanlı düğmeye basıldı! O...
Haber 02:00
Cenazeye değil ölüme gittiler
Haber 00:48
FETÖ'nün gaygubet evleri...
Haber 00:36
Siirt'te 4 kişilik aile...
Haber 00:37
6'lı masada şimdi de 'SİHA'...
Haber 01:42
Babacan'a sert tepki:...
Haber 01:46
Terör rezaleti sonrası ikinci...
Haber 18:37
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 02:05
Kültür ve Turizm Bakanlığı...

Son dkaika haberleri... Sakarya ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram metamfetamin, 400 gram bonzai, 500 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 184 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 350 kurusıkı tabanca fişeği, 80 tabanca fişeği, 10 cep telefonu, esrar ayıklama aparatı, bıçak, çivili sopa ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 lira ele geçirildi.

Haber Videoları

"Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Sapanca ve Akyazı ilçeleriyle İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen satıcılara yönelik Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Akyazı'da 11, Sapanca'da 6, İzmir Konak'ta bir şüphelinin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyona, komanda ve asayiş timlerinden oluşan 218 personel katıldı.

Uyuşturucu köpeklerinin de görev aldığı operasyonda belirlenen adreslerdeki 18 zanlı yakalandı.

Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram metamfetamin, 400 gram bonzai, 500 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 184 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 350 kurusıkı tabanca fişeği, 80 tabanca fişeği, 10 cep telefonu, esrar ayıklama aparatı, bıçak, çivili sopa ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.G, Y.G, S.G, G.G, Ş.G, B.G, C.G, K.D, Z.D, E.D, S.K, K.A, C.K, F.D, M.Ş, İ.D, A.Ş. ve A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

SON DAKİKA