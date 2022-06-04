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Saime Sultan Yalısı'nda yer alan kaçak yapıdaki düğün yıkım nedeniyle iptal oldu

Saime Sultan Yalısı'nda yer alan kaçak yapıdaki düğün yıkım nedeniyle iptal oldu
04.06.2022 08:34

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Son dakika haberi! İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecisinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu platformlar nedeniyle belediye ekiplerince yıkım gerçekleşti. Aynı gün düğün yapacak olan vatandaşlar iş makineleriyle karşılaşınca düğünü iptal ettikleri belirtildi. Öte yandan mühür fekki yapılan ruhsatsız işletmede su bile satılması yasak olduğu bildirildi. 8 kez yıkım kararı çıkan ancak bugüne kadar göstermelik yıkımların yapıldığı yalıda CHP'li Bayraklı Belediye yıkım kararlarını bugüne kadar tam olarak uygulamazken, yaşanan bu kanun dışı durum yargıya taşınmıştı.

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