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Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr’de! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mutlak butlan baskısı
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Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr'de! Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan baskısı

Giriş Tarihi: 26.05.2025 20:53:22

CHP’nin “şaibeli” olarak nitelendirilen 38. Olağan Kurultayı hakkındaki dava 30 Haziran’a ertelendi. Davanın detaylarına ilk kez takvim.com.tr ulaştı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Nuray Başaran, CHP’nin tüzük oyunuyla sunduğu mütalaanın reddedildiğini söyledi. Mutlak butlan ihtimali ile yeniden CHP Genel Başkanlığına oturacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel ve ekibinin istifa baskısı yaptığını söyleyen Nuray Başaran, “Bu konuda parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na, bunu da kabul etmemesini noktasında baskılar var ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu baskılar konusunda bir genel başkanlıktan o güne dönüldüğünde istifasını açıkçası beklemiyorum” dedi. Peki Özgür Özel, şaibe kararı verilirse bir ceza alacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.trde! Özgür Özelden Kemal Kılıçdaroğluna mutlak butlan baskısı
Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr'de! Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan baskısı

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