PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024, 18:44 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024, 18:44

Sahte kimlik kartı operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın ismi ile sahte kimlik kartı düzenleyen 2 şüphelinin Adana'da yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın ismi ile sahte kimlik kartı düzenleyen 2 şüphelinin Adana'da yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

GEREĞİ YAPILDI-19

11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın… pic.twitter.com/QtgM0RQY5c

&mdash; Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 12, 2024

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 Temmuz 2024 tarihinde sosyal medya platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığı'mızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E.V. ve aynı araç içerisinde bulunan F.A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şahıslar hakkında 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs, belgede sahtecilik ve nüfuz ticareti' suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
CHP'li İBB'den öğrenci kartı kararı: İndirim oranları düşürüldü! 30 Yaş Detayı!
12.07.2024Cuma
9. Yargı Paketi kabul edildi! İçeriğinde neler var?
12.07.2024Cuma
Esenyurt'ta cinayet! İşe çağırdı! Boğdu! 6 parçaya ayırdı! | Erva Raziye Asar'ı katleden katil denetimli serbestlikle çıkmış!
12.07.2024Cuma
Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu: "Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
12.07.2024Cuma
Mehmetçik teröristlerin ensesinde: Irak'ın kuzeyinde 9'u daha sarı torbaya!
12.07.2024Cuma
Bunlar da Var
İnternetten canlı yayın yapan kişi kendisini yanlışlıkla başından vurdu! O anlar kamerada 02:56
İnternetten canlı yayın yapan kişi kendisini yanlışlıkla başından vurdu!
12.07.2024Cuma
Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye girdi! 11 kişi yaralandı 03:39
Otomobil kahvehaneye girdi
12.07.2024Cuma
İETT otobüsü duran TIR’a çarptı! İşte o anlar 01:46
İETT otobüsü duran TIR’a çarptı!
12.07.2024Cuma
Kurye cinayeti: Savcı Ata Emre Akman’ın katiline en üst sınırdan ceza istedi! 02:23
Kurye cinayetinde karar günü!
12.07.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA