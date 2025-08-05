Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma skandalıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Sahte kimlik ve belgelerle e-imza üreten şebekenin; BTK Başkan Yardımcısı, YÖK Daire Başkanı, MEB Daire Başkanı gibi kritik pozisyonlarda bulunan kamu yöneticilerinin sahte e-imzalarını üretip devlet sistemlerine erişim sağladığı ortaya çıkarıldı. Peki; Bilgiler içeriden mi sızdırıldı? Siber güvenlik duvarını nasıl aştılar? Kritik isimlerin sahte imzaları nasıl oluşturuldu? Devlet sahte diploma çetesini nasıl çökertti? İşte sahte diploma soruşturmasındaki gerçekler!