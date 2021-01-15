Haberler Video Haber Videoları Sağlık Bakanlığı 15 Ocak koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanlığı 15 Ocak koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanlığı 15 Ocak koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
15.01.2021 19:49
Ana Sayfa 00:45
MSB'den terör destekçilerini...
Ana Sayfa 07:52
Macron'dan Başkan Erdoğan'a...
Ana Sayfa 02:07
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında...
Ana Sayfa 00:45
Hercai 55. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 30:22
Ekonomi ve hukuk alanında...
Ana Sayfa 00:26
Nusret Gökçe kahvaltıda...
Ana Sayfa 00:27
Sakarya'da iğrenç olay
Ana Sayfa 09:01
Eşinden şiddet gördüğünü...
Ana Sayfa 02:01
Milli Saraylar Resim Müzesi...
Ana Sayfa 03:44
İstanbul'da beklenen kar...
Ana Sayfa 00:14
Bayraktar'dan heyecanlandıran...
Ana Sayfa 01:52
Koca'dan flaş çağrı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 15 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 921 olarak açıklandı.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 921 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 66 bin 653'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, vefat sayısı 23 bin 664, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Haber Videoları