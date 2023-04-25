Sağlık Bakanlığı 10. 900 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞÇİ SONUÇ: https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ!

SON DAKİKA İL İL AÇIKLANIYOR... Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları il il açıklanıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için İŞKUR üzerinden başvurular alınmıştı. Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde bugün ilan edilmeye başlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA CANLI YAYIN 25 NİSAN 2023!

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kuraları 25 Nisan 2023 Salı ve 26 Nisan 2023 Çarşamba günü toplamda 2 gün sürecek şekilde çekilecek. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştiriecek olan kura çekimi 09.00'da başlayıp saat 18.00'de bitecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Kura çekimi sonrası adaylar kurada adının çıkıp çıkmadığına aşağıdaki link üzerinden bakabilecek.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

25 Nisan 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.(Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı