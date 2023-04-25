Haberler Haber Videoları Tokat Çat'ta arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü 4 yaralı

Tokat Çat'ta arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü 4 yaralı

Tokat Çat'ta arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü 4 yaralı
25.04.2023 18:15 - Son Güncelleme: 25.04.2023 18:17

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:48
Turuncu kategorideki hain...
Haber 02:33
Haftanın ilk iş günü trafik...
Haber 01:14
Kağıthane'de feci kaza!...
Haber 00:32
7'liye bir destek de PYD'den!
Haber 01:15
Eski Bakan Masum Türker'den...
Haber 00:50
AK Parti binasına silahlı...
Haber 00:55
Sakarya Geyve D-650'de feci...
Haber 00:46
Adana'da feci kaza: 1 ölü 2...
Haber 01:39
Adalet Bakanlığı 22.120...
Haber 11:26
ABD Yüksek Mahkemesi'nden...
Haber 00:59
Karamollaoğlu'ndan DEVA...
Haber 01:28
Başkan Erdoğan'a 105 bin lira...

Tokat Çat kasabasında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Tartışmanın ardından Duran Gövce (38), Recep Gövce (63) ve Ramazan Gövce (17), Yılmaz ailesinin yaşadığı eve gitti. 3 kişi yanlarında getirdikleri silahlarla Yılmaz ailesinin yaşadığı eve ateş açtı. Evdekilerin karşılık vermesi üzerine silahlı çatışmaya dönen kavgada evinin bahçesinde otururken kurşunların hedefi olan Yusuf Uzun (18) yaşamını yitirdi, olaya karışan 4 kişi de yaralandı.

Haber Videoları

TOKAT'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada evinin bahçesinde otururken, kurşunların hedefi olan Yusuf Uzun (18) yaşamını yitirdi, olaya karışan 4 kişi de yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Çat Beldesi'nde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Yılmaz ve Gövce aileleri arasında gün içerisinde tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Duran Gövce (38), Recep Gövce (63) ve Ramazan Gövce (17), Yılmaz ailesinin yaşadığı eve gitti. 3 kişi yanlarında getirdikleri silahlarla Yılmaz ailesinin yaşadığı eve ateş açtı. Bunun üzerine Murat Yılmaz, (38), Osman Yılmaz (60), O.Y. (15), tabanca ile ateş ederek karşılık verdi. Olay esnasında Halime Yılmaz (45), Murat Yılmaz, Duran Gövce ve Recep Gövce ile olay sırasında kendi evlerinin bahçesinde otururken kurşunların hedefi olan Yusuf Uzun, yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Uzun, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri Çat Beldesi'nde güvenlik önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA