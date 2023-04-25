Tokat Çat'ta arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü 4 yaralı

Tokat Çat kasabasında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Tartışmanın ardından Duran Gövce (38), Recep Gövce (63) ve Ramazan Gövce (17), Yılmaz ailesinin yaşadığı eve gitti. 3 kişi yanlarında getirdikleri silahlarla Yılmaz ailesinin yaşadığı eve ateş açtı. Evdekilerin karşılık vermesi üzerine silahlı çatışmaya dönen kavgada evinin bahçesinde otururken kurşunların hedefi olan Yusuf Uzun (18) yaşamını yitirdi, olaya karışan 4 kişi de yaralandı.