RAMAZAN İMSAKİYE
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam kapanma paylaşımı: Bayram, bayram olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam kapanma paylaşımı: Bayram, bayram olsun
29.04.2021 23:51
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Türkiye yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri için 17 günlük tam kapanmaya giderken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kısıtlamayla ilgili bir mesaj paylaştı.


genelinde yeni tip koronavirüs tedbileri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kısıtlama uygulanacak.

Günlük 60 binleri aşan ve 400'e yaklaşan vefat sayılarının önüne geçebilemek için alınan ilk olaran ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanmaya giden Türkiye 17 Nisan itibariyle tam kapanma uygulayacak.

"BAYRAM, BAYRAM OLSUN"

, bu akşam saat 19 itibariyle ülke genelinde başlayan kısıtlamalarla ilgili sosyal medya hesabu üzerinden bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında; "17 günlük mücadelemiz başladı. Bayram, Bayram olsun." ifadelerini kullandı.

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