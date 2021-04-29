Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam kapanma paylaşımı: Bayram, bayram olsun

Türkiye yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri için 17 günlük tam kapanmaya giderken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kısıtlamayla ilgili bir mesaj paylaştı.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs tedbileri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kısıtlama uygulanacak.

Günlük 60 binleri aşan ve 400'e yaklaşan vefat sayılarının önüne geçebilemek için alınan ilk olaran Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanmaya giden Türkiye 17 Nisan itibariyle tam kapanma uygulayacak.

"BAYRAM, BAYRAM OLSUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam saat 19 itibariyle ülke genelinde başlayan kısıtlamalarla ilgili sosyal medya hesabu üzerinden bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında; "17 günlük mücadelemiz başladı. Bayram, Bayram olsun." ifadelerini kullandı.