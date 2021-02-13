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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin aşılamadaki başarısını paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin aşılamadaki başarısını paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var
13.02.2021 20:35
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Türkiye'de uygulanmaya başlayan koronavirüs aşı programı başarıyla sürdürülüyor. Toplam aşılama sayısı 3.781.039'a ulaşmışken Türkiye'nin başarısı dünya basınında da yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollandalı bir televizyon kanalı olan RTL Nieuws'in koronavirüs aşılaması ve tedbirlerinde Türkiye'yi öven haberini paylaştı. Bakan Koca, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerine yer verdi.


Türkiye'de uygulanmaya başlayan koronavirüs aşı programı başarıyla sürdürülüyor. Toplam aşılama sayısı 3.781.039'a ulaşmışken Türkiye'nin başarısı dünya basınında da yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollandalı bir televizyon kanalı olan RTL Nieuws'in koronavirüs aşılaması ve tedbirlerinde Türkiye'yi öven haberini paylaştı. Bakan Koca, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerine yer verdi.
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