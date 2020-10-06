Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! DSÖ: Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:



"DSÖ, Türkiye'nin COVID-19'la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.