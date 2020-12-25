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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının geliş tarihini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının geliş tarihini açıkladı
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği Kovid-19 aşının geleceği tarihi açıkladı. Bakan Koca Çin aşısı hakkında, "bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

Kurumumuzda çalışmanın ara sonuçlarını Bilim Kurulumuza sunmuştur. Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleriyle aşımızın ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımıza gösterdiği etkiden emin olduk. Çalışmayı yürüten hocalarımız birazdan detayları paylaşacaktır. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek olan aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar.

Üreticilerin depolarında hazır olarak bizden gelecek habere göre bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnanıyorum ki bugün millet olarak bu darlık zamanından genişlik günlerine geçişimizin habercisi olacak. Milletimizin inanç ve azmi her türlü badirenin üstesinden gelecek büyüklüktedir. Bu güzel haberlerin ülkemiz için insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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