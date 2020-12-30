Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüs aşısının yol haritası belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.