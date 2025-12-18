PODCAST
Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 19:35
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğalgaz ana borusunu patlatması sonucu tedbir amacıyla 3 sokak ve bir caddeye gaz akışı kesildi.
