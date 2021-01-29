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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'de flaş açıklama: CHP sokakları ateşlemek istiyor

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'de flaş açıklama: CHP sokakları ateşlemek istiyor
29.01.2021 01:07
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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'nin devlet görevlilerini 'militan' sözleriye hedef almasına ilişkin çarpıcı tespitler yaptı. Ömür, CHP'nin siyasi çizgisindeki değişikliğini ve parti içerisinde yaşanan huzursuzlukları ve kopuşları örtbas etme girişiminde olduğunu belirtirken bu skandal çıkışların bir diğer sebebinini de ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmesi olarak yorumladı. Övür ayrıca, "Herhangi bir ilde bir olay olduğunda valiye 'sen militansın' diyebilecek bir yapı yaratıyorlar. Bu sert dilin arkasında Gezi benzeri bir olayın başlatılması ve Biden'a demokrasi çağrısı yapmasına yol açabilecek bir sürecin başlatılmasına ateşi olarak düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'nin devlet görevlilerini 'militan' sözleriye hedef almasına ilişkin çarpıcı tespitler yaptı. Ömür, CHP'nin siyasi çizgisindeki değişikliğini ve parti içerisinde yaşanan huzursuzlukları ve kopuşları örtbas etme girişiminde olduğunu belirtirken bu skandal çıkışların bir diğer sebebinini de ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmesi olarak yorumladı. Övür ayrıca, "Herhangi bir ilde bir olay olduğunda valiye 'sen militansın' diyebilecek bir yapı yaratıyorlar. Bu sert dilin arkasında Gezi benzeri bir olayın başlatılması ve Biden'a demokrasi çağrısı yapmasına yol açabilecek bir sürecin başlatılmasına ateşi olarak düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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