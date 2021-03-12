Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Akşener'in öfkesi ve İnce korkusu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP ile yapılan ittifakın örtbas edilememesinden rahatsız olduğunu ve İnce’nin kuracağı partiye İYİ Parti’den büyük geçişler olacağı için tedirgin ve öfkeli olduğunu söyleyen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Muhalefet cephesindeki çatlaklar giderek büyüyor. Bir yanda Ümit Özdağ ve arkadaşları harekete geçmiş durumda. Öte yanda CHP'den ayrılıp daha "milli" bir siyasi çizgi izleyeceğini açıklayan Muharrem İnce rüzgârı var. Her iki hareket de özellikle kıyılarda ve kent merkezlerinde yaşayan "milliyetçi laik" sosyoloji için yeni bir alternatif. O sosyoloji, HDP'yle yakın ilişki kuran partilere sıcak bakmıyor ve İnce'ye doğru kayıyor. Bu da Akşener'i korkutuyor. Öfkelenmesinin ve vites yükseltmesinin nedeni bu” dedi.

İşte Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Şimdi iç ve dış vesayet kurumları son bir hamleyle muhalefeti dizayn ederek yeni bir yol deniyor. Muhalefet de bu hesabın bir parçası olarak "ilkesizliği" ilke edinerek, HDP'nin şiddetle ilişkisini bile görmezden geliyor.

Oysa Avrupa Parlamentosu'nda bırakın şiddeti, "ayrılıkçılık" gerekçesiyle bile Katalan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılırken, Türkiye'de Kemalist CHP ile "milliyetçi" İYİ Parti, PKK terör örgütüyle ilişkisini saklamayan HDP'yi korumak için her şeyi yapıyor.

Böylece HPD'ye oy verenlere de, Türkiye'ye de kötülük yapılıyor. Sivil siyasetin önü kapatılıyor.

Bu gerçeği halk görmüyor mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, artık bu gerçek saklanamadığı için tıpkı ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu gibi öfkeleniyor. Bakın, parti yöneticileri dahil herkes İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Pervin Buldan güzellemelerine" karşı çıkarken, o grupta vites yükseltip, "Ölüm olsa da sonunda, mücadele etmezsem namerdim" gibi bambaşka bir söylem tutturuyor.

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