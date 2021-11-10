Haberler Haber Videoları Saat: 09:05! Hayat durdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu

Saat: 09:05! Hayat durdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu

Saat: 09:05! Hayat durdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu
10.11.2021 09:42 - Son Güncelleme: 10.11.2021 09:51
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen sürücüler, saatler 09.05'i gösterdiğinde araçlarından inerek Atatürk'e saygı duruşunda bulundu

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen sürücüler, saatler 09.05'i gösterdiğinde araçlarından inerek Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anılıyor. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek yollarına devam edip köprüden ayrıldı.

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