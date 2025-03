RTÜK darülacezede iftar programı düzenledi!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 12:22

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen 'Kalpten Kalbe Hep Birlikte' iftar programına katıldı.Burada bir konuşma yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da RTÜK olarak denetimlerimizi anayasamızın, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz" dedi.

RTÜK ev sahipliğinde gerçekleştirilen " Kalpten Kalbe Hep Birlikte" iftar programı Darülaceze Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 1895 yılından bu yana bakıma muhtaç yaşlılar, engelliler ve kimsesiz çocuklara yuva olan Darülaceze'de düzenlediği ve geleneksel hale gelen iftar programında hem geçmişin hem de geleceğin kuşakları bir araya geldi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, ve çok sayıda bürokrat, iş dünyası temsilcisi ve medya mensubu katıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam ile bakım merkezinde misafir edilen vatandaşları ziyaret eden Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni gezdi. Program sonunda Bakan Göktaş'a, RTÜK Başkanı Şahin tarafından el yapımı vazo hediye edildi.

'DARÜLACEZE, İNSAN SEVGİSİNİN TARİHİDİR'

Programda konuşan Bakan Göktaş, "Bir ramazan akşamını sizinle beraber bu özel mekanda sizlerle paylaştığımız için mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Öncelikle on bir ayın sultanı biliyorsunuz uğurlamak üzereyiz, ben şimdiden her birinizin Ramazan Bayramınızı kutlamak istiyorum. Darülaceze, insan sevgisinin, merhametinin ve vicdanın tarihidir. Burada bulunan her hikaye aslında sizler vesilesiyle topluma daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile oluyor. Siz değerli basın mensuplarımız sayesinde burada bulunan her bir hikayeyi kamuoyuyla paylaşıyoruz ve bu iyiliği her kesime aslında yaymak için sizler birer vesilesiniz. Bu minvalde sizlerle beraber burada bulunmak ve bu güzel eseri sizlere tanıtmak bizler için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur" dedi.

Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile dünyanın en güzel şehri İstanbul'a, dünyanın en güzel sosyal yaşam şehrini hayata geçirmek nasip oldu. İnsan odaklı, hizmetlerimizi, ileri teknolojilerimizi, yeni fikirleriyle ve çok şükür bugün çok güzel bir eseri hayata geçirdik. Dünyada uluslararası boyutta da mimarisiyle de çok özel eserlere, çok özel ödüllere de sahip olan bu mekan, hakikaten hem yaşlılarımızın, hem çocuklarımız için bir şefkat kapısıdır. Bu kapıda inşallah adım atan herkese sadece bir kuruma değil büyük bir aileye adım atmış oluyor. Burada her bir büyüğümüzün yüzündeki tebessüm, çalışanlarımızın emek ve gayretiyle birleşerek benzersiz bir huzur ortamı oluşur" diye konuştu.

'YAYINCI KURULUŞLARA UYARDIK'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayın yapan yayıncı kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı yönündeki uyarısına ilişkin, "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesabından "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Şahin, "Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete, öfkeye sevk ederek, özellikle toplumumuzu yatıştırması gereken, sağduyulu şekilde açıklamalar yapması gereken insanların, bu açıklamaları yapmadığı bir yerde asayişi sağlamaya çalışan polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren ve bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık? En büyük davalardan biri gibi gösterilen, nihayetinde de sonucunda da birtakım tutuklamalarla birlikte birtakım başka uygulamalarla sonuçlanan, davanın seyrini etkileyebilecek hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren ve aynı zamanda onları baskı altına almaya çalışan canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar" dedi.

'YAPTIĞIMIZ UYGULAMALAR SANSÜR DEĞİL'

Yapılan uyarıların sansür olmadığını belirten Şahin, "Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir. RTÜK tarafından bundan sonra da sıklıkla yapılacak bir uygulama. Bizim yayıncılarımız buna dikkat ederler, etmezler. Ederlerse istedikleri gibi özgür ortamda, yayıncılık sınırları belirlenmiş ortamda yayınlarını yaparlar" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Nerede bu tür yayınları sınırsız şekilde yapabilirsiniz, nerede halkı sokağa davet edebilirsiniz, nerede illegal örgütlerin hedefi haline getirebilirsiniz? Kolluk kuvvetlerini nerede bangır bangır milyonlarca kişi tarafından küfredilirken, devlet büyüklerimize o yayının sesini yükseltebilirsiniz? Kimse kusura bakmasın, bu tür ucuz numaralara karnımız tok. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da RTÜK olarak denetimlerimizi anayasamızın, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz" diye konuştu.