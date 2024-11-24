Rize'de kış uykusuna yatmayan ayı ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada

Rize’nin Dörtyol köyünde kış uykusuna yatmayan bir ayının yaptığı eğlenceli hareketler, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 23 Kasım Cumartesi günü saat 17.58’de meydana geldi.
Köydeki evlerin arka kısmındaki istinat duvarının üzerinde yürüyen ayı, öncelikle duvarın sağ alt kısmındaki evleri inceledi. Daha sonra duvarda bulunan su dolu bir bidonu fark eden ayı, bidonla oynamaya başladı. Bidonu deviren ayı, suyun hızla aktığını görünce korkarak duvarın sağ tarafındaki çay tarım arazisine girdi ve hızla uzaklaştı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bu anlar, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Ayının oynaması ve suyun akışıyla verdiği tepki kameraya saniye saniye yansıdı.