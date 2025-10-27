PODCAST CANLI YAYIN
''Rezillik'' İETT şoförü ayağını dışarı çıkararak otobüs sürdü! O anlar kamerada

İstanbul’da bir İETT otobüsü şoförünün seyir halindeyken ayağını dışarı çıkararak araç kullanması sosyal medyada infial yarattı. Trafik güvenliğini hiçe sayan o anlar bir yolcu tarafından kayda alındı.

İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.

Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

