Emin Alper YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı

Berlin Film Festivali'nde "Kurtuluş" ile "Gümüş Ayı" plaketi alan yönetmen Emin Alper önce Gazze istismarı yaptı sonra da alenen devlete "katil" demeye kalktı. Alman ve Avrupalı diplomatların önünde YPG'ye kürsüden selam çakan Alper, PKK terörünü "bir asırlık hak mücadelesi" olarak tanımladı. Kızıl Soros Osman Kavala, Gezi Parkı ihanetinin baş aktörlerine ve İBB'deki asrın yolsuzluğunun mimarı Ekrem İmamoğlu'na ise arka çıktı.

Galatasaray'ın Konyaspor'a attığı gol ofsayt mı değil mi?
Oğuzhan Çöpür’ün ailesine tehdit mesajları atıldığı ortaya çıktı
Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti: Şüpheli gözaltına alındı
SON DAKİKA! İETT Kendisini savcı olarak tanıtan kişi gözaltına alındı
