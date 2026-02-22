SON DAKİKA! İETT Kendisini savcı olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

Başkan Erdoğan çiftçilerle iftarda buluştu: Tarıma toplam 706 milyar lira destek verildi

Emin Alper YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı