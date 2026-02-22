Emin Alper YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
Berlin Film Festivali'nde "Kurtuluş" ile "Gümüş Ayı" plaketi alan yönetmen Emin Alper önce Gazze istismarı yaptı sonra da alenen devlete "katil" demeye kalktı. Alman ve Avrupalı diplomatların önünde YPG'ye kürsüden selam çakan Alper, PKK terörünü "bir asırlık hak mücadelesi" olarak tanımladı. Kızıl Soros Osman Kavala, Gezi Parkı ihanetinin baş aktörlerine ve İBB'deki asrın yolsuzluğunun mimarı Ekrem İmamoğlu'na ise arka çıktı.