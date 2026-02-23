Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıBasketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe BekoBasketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe BekoGiriş Tarihi: 23 Şubat 2026 08:29 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 08:32 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda dev final heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek 10. kez kupanın sahibi oldu.Bunlar da Var 14:51Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke savaş alanına döndü! 23.02.2026Pazartesi 00:22Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti: Şüpheli gözaltına alındı 21.02.2026Cumartesi 01:54İstanbul’da toplu taşımada gerilim: Başörtülü yolcuya çirkin hakaret 21.02.2026Cumartesi 00:14Sivas'taki acı kaza kamerada! Teravih yolundaki kaynana - gelin dehşeti 20.02.2026CumaCANLI YAYIN