Raşit Küçük vefat etti! İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük neden hayatını kaybetti?

Son dakika haberleri... Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Raşit Küçük için taziye mesajı paylaştı.
Son dakika haberleri... Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Raşit Küçük için taziye mesajı paylaştı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Damadı Suat Mertoğlu, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini söyledi. Mertoğlu, Prof. Dr. Küçük için Fatih Camisi'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacağını belirtti.