Haberler Haber Videoları Raşit Küçük vefat etti! İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük neden hayatını kaybetti?

Raşit Küçük vefat etti! İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük neden hayatını kaybetti?

Raşit Küçük vefat etti! İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük neden hayatını kaybetti?
22.11.2022 12:46

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Son dakika haberleri... Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Raşit Küçük için taziye mesajı paylaştı.

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