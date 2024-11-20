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Polisten kaçma anları kameralarda
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Polisten kaçma anları kameralarda

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 22:50 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 22:49

Kartal’da polisin uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Geri geri kaçtığı esnada duvara çarpan otomobildeki sürücü yaya olarak kaçmaya devam etti. Olayla ilgili iki kişi yakalanırken otomobil içinde yaklaşık 12 kilogram bonzai ele geçirildi. Kartal’da Yalı Mahallesinde 17 Kasım tarihinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Geri geri kaçan otomobil bir duvara ve çöp konteynerine çarparak durdu. Otomobilden inen sürücü koşarak kaçmaya devam ederken polis ekipleri de şahsın peşine düştü. Koşarak kaçan sürücü M.A. ve beraberinde bulunan B.A. isimli şahıslar polis tarafından kısa sürede yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 11 kilo 890 gram bonzai, 15 bin 500 TL para, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada iki şahsın ayrı ayrı 15’er suçtan geçmiş döneme ait suç kayıtları olduğu tespit edildi. B.A. isimli şahıs hakkında, adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. M.A. isimli şahıs ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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