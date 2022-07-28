Polislik başvurusu nasıl yapılır? PMYO başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2500 polis memuru adayı alınacak.2022-2023 eğitim öğretin yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına 2000'i erkek 500'ü kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci alınacak. 2022 PMYO başvuru şartları ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

2500 POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Polis memuru olmak isteyen adaylar 25 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında "https://www.pa.edu.tr" internet sitesi üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak başvuru yapabilirler.

PMYO 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Lise ve dengi okul mezunu olmak

- TYT puan türünden en az 250 puan almak,

- Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise TYT puan türünden en az 200 puan almış olmak

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla (1 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak.

PMYO başvuru ücreti ve tarihleri araştırılıyor. PMYO Giriş Sınavına internet üzerinden başvurular, 25 Temmuz (dahil) - 5 Ağustos (dahil) 2022 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar www.pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde gerçekleştirilecek. PMYO başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecek.

PMYO BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 225.00 TL (İki Yüz Yirmibeş Türk Lirası), 25 Temmuz 2022 günü saat 09.00'dan 5 Ağustos 2022 günü saat 17.00' ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

PMYO BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Adayların sınav ücretini yatırırken KENDİ ADLARINA T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, 2022 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI (PMYO) GİRİŞ SINAVI İÇİN ücret yatırmaları gerekmektedir.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.

PMYO BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

İnternet üzerinden başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler;

a) Aday Başvuru Belgesi, (Aday Başvuru Belgesi www.pa.edu.tr adresinden Başvuru işlemini tamamladıktan sonra indirilebilecektir. Aday, 17.05.2008 tarih ve 26879 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8'inci maddesinde belirtilen şartların hepsini taşıdığını, bu madde hükümlerine göre müracaatına engel bir durumunun bulunmadığını ve aday başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunu beyan ederek imzalayacaktır.)

b) Aday Sağlık Bilgi Formu, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

c) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

d) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, yaş düzeltmesi yaptıran adaylar yaş düzeltme belgesi getireceklerdir.)

e) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

f) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Müracaat Kabul Komisyonuna teslim eder.

g) Sınav Giriş Belgesi, (www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)