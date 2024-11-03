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Polis aracına giren kedi kurtarma operasyonu
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Polis aracına giren kedi kurtarma operasyonu

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 20:17 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 20:16

Kedi yavrusu trafik polis aracına girdi, kurtarma operasyonu düzenlendi.

Giresun'da trafik polisi aracının tekerlek aralığından altına girerek saklanan kedi yavurusu için polis ekipleri büyük çaba sarf ederek ilginç yontemler denendi.
Giresun'un yaya ve insan trafiğinin en yoğun olduğu Şıh Camisi önünde akşam saatlerinde bir trafik polisi ekip otosunun içine kedi yavrusu girdi. Park ederek araçtan inen polisler önce kendi imkanlarıyla vatandaşların da yardımıyla kediyi çıkarmaya çalıştılar. Başaramayınca bu sefer Giresun Belediyesi İftaiyesi'nden yardım istendi. Gelen ekipler de kediyi çıkaramadı..
Polis ekipleri, itfaiye, vatandaşlar kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için, su atma, aracı krikoyla kaldırma, telefondan kedi sesi dinletme, mama, süt koyma gibi çok sayıda yöntem denediler.
Uzun süre sonra süpürge sapıyla vuruldukça yavru kedinin korkup bulunduğu yeren çıkıp kaçtığına kanat getirildi ve operasyon sona erdi. Trafik aracı önlem olarak yine de kontrol için garaja götürüldü.

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